До освітньої екосистеми «Мрія» вже приєдналися понад 3000 шкіл. Менш ніж за рік від початку запровадження на національному рівні екосистема охопила кожну четверту школу в Україні. Нині «Мрією» користуються 550 тисяч учнів, батьків і вчителів. За цей час виставлено понад 117 мільйонів оцінок, а вчителі задали 14,9 мільйона домашніх завдань. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду зазначила, що освітній застосунок та вебпортал допомагає школам організовувати навчальний процес у цифровому форматі, спрощує комунікацію з батьками та дає більше часу на головне — роботу з дітьми.

Важливо, що у прифронтових регіонах «Мрія» допомагає забезпечувати безперервність навчання в укриттях або онлайн.

Юлія Свириденко нагадала, що торік уряд також розширив дію «Мрії» на дошкілля. Невдовзі розпочнеться пілотування цього напряму, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.