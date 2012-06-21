З 16 по 28 грудня на Хмельниччині сьомий рік поспіль з ініціативи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводять благодійну акцію «Ялинка бажань». Її мета — збирання подарунків для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, малюків з особливими потребами, хлопчиків і дівчаток, яких виховують один з батьків, сім’ї учасників АТО, переселенців.
За умовами акції, всі листи, написані дітьми, прикріплюють до новорічної ялинки. Волонтери запрошують усіх небайдужих громадян здійснити маленьку мрію дитини. Тож хмельничани і гості міста, завітавши до торговельного центру «Оазис», можуть допомогти здійснити новорічні та різдвяні бажання малечі, чиї батьки або особи, які їх замінюють, не можуть цього зробити через складні життєві обставини. Як зазначено на сайті ОДА, подарунки, зібрані під час акції, передадуть кожній дитині особисто.