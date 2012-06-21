Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Жителі міста Мукачево дивують незвичними іменами, які дають своїм дітям. Серед таких у минулому році були Брендон, Джейсон, Браєн, Ельдар, Еміль, Ааарон, Емір, Кевін, Бенну, Еду, Ботонд серед хлопчиків, а серед дівчаток – Нийхан, Ясмін, Генні, Лоліта, Бріанна, Абігель, Маліка, Джанет, Кетріна, Патрісія.
Однак, як зауважують у Мукачівському міському відділі державної реєстрації актів цивільного, не поступаються своєю популярністю й традиційні імена. Найбільш поширеними серед чоловічих у 2019-му були Олександр, Андрій, Данило, Марк, Давид, Михайло , Максим, серед жіночих – Софія, Злата, Анна, Емілія, Єва, Анастасія, Соломія.
Загалом у 2019 році в закарпатському місті над Латорицею народилося 779 малюків, серед яких 422 хлопчики та 357 дівчатка. А у Мукачівському районі з’явилися на світ 1119 діток – 606 хлопчиків і 513 дівчаток.