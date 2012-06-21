Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Вперше після послаблення карантинних обмежень на Закарпатті пройшов живописний пленер. Його під назвою «Мукачівська весна — 2020» організувала Мукачівська міська рада.
У пленері змогли взяти участь лише митці Закарпатської області. Втім, відомих майстрів пензля серед учасників вистачало — це народні художники України Борис Кузьма та Василь Свалявчик, заслужений — Тарас Усик, члени Національної Спілки художників України Ольга Кашшай, Василь Вовчок, Франциск Ерфан, Іван Івановчик, Аттіла Коприва, Ігор Луценко, Юрій Шелевицький та інші. Загалом протягом п’яти днів на вулицях, у скверах і на площах міста творчо працювали 16 митців.
— Пленер тут, у славному місті над Латорицею, був надзвичайним. По-перше, це і навчання, адже працювати з метрами образотворчого мистецтва — це велика наука сама по собі. А по-друге, коли промальовуєш ці архітектурні форми, то ти їх і вивчаєш паралельно. Коли вдивляєшся в цю красу, то розумієш, наскільки вони гармонійні та живописні. Хоч кожен день малюй нову роботу! — відгукнулася про свою участь у пленері Ольга Кашшай.
— Я щодня шукаю собі нові мотиви для того, щоб не було все по-буденному, — доповнює колегу пор цеху Василь Вовчок. — Іноді й хмари допомагають, небо цікаве, котре в ці загалом похмурі дні інколи прояснюється й на очах змінюється.
— Місто є історичним, по-європейському ошатним і прибраним, — розвинув думки колег Франциск Ерфан. — Впевнений, що всі малюють із великим бажанням.
На полотнах художників найчастіше відобразилися історичні пам’ятки, серед яких на першому місці — старовинний Мукачівський замок, що є і своєрідною візиткою міста. Підсумок пленеру — виставка у залах міського Палацу культури і мистецтв.