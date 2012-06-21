Понад 3 мільйони 850 тисяч пасажирів міста Мукачева на Закарпатті скористалися торік послугами громадського транспорту, що 14% більше порівняно з попереднім роком. Майже половина цієї кількості, а саме 1 мільйон 750 тисяч, скористалася пільгою для проїзду в міському транспорті — їздили без оплати. Комунальне транспортне підприємство отримало в 2019-му майже 20 мільйонів гривень валового доходу. У його штаті 51 працівник, серед яких 35 водіїв. Їх забезпечено форменим одягом, а середня зарплата — 13,5 тисячі гривень.
Трохи більш як рік тому транспортники Мукачева перейшли на електронні квитки, що створило додаткові зручності пасажирам. Нині підприємство популяризує картки багаторазового використання, які розповсюджує на безплатній основі, поступово замінюючи ними одноразові. З такими картками вже здійснюють 52% платних проїздів, що вдвічі більше, ніж на початку минулого року. На міському транспорті дедалі частіше використовують банківські картки. На сьогодні кожен десятий пасажир використовує безконтактну систему розрахунків paypass.