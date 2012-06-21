«Такого немає в жодному місті, — сказав Рівненський міський голова Володимир Хомко про утеплення житлового фонду міста, звітуючи про свою роботу на посаді 2019-го. — Я порахував: за останні п’ять років ми витратили на утеплення будинків за всіма муніципальними програмами третину мільярда гривень. Навіть у Києві менше за абсолютними величинами, хоч він у 20 разів більший». До речі, муніципальних програм у Рівному аж п’ять. За останні дев’ять років у місті вдвічі скоротилося споживання газу, зокрема завдяки енергомодернізації. У пріоритеті — подальший перехід на альтернативу блакитному паливу.
Таке завдання, зауважив Володимир Хомко, поставили на передноворічній зустрічі з міськими головами Президент і Прем’єр-міністр. І тут у пригоді стає співпраця Рівного з НЕФКО: реалізують уже третій проєкт утеплення школи, цього разу ЗОШ №26. А за 2 мільйони євро планують замінити всі лампи вуличного освітлення на енергоощадні.