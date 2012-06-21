У Харкові створили мурал із зображенням відомої харків’янки, дресирувальниці левів Ірини Бугримової. Про історію його створення розповів журналістам директор департаменту житлового господарства Харківської міськради Роман Нехорошков. Мешканці будинку звернулися до міського голови із проханням відновити фасад будівлі. Під час проведення робіт виникла ідея залучити до реконструкції художників.
Автором муралу стала творча група Soul у складі Олексія Постульги, Дениса Стадника та Олексія Філіппова. Саме вони запропонували зобразити на фасаді будинку Ірину Бугримову. Таку тематику обрали не випадково, оскільки будинок №3 розташований біля Харківського державного цирку, коло площі Ірини Бугримової.
Роман Нехорошков зазначив, що мурал виконано за новою технологією: основна частина композиції не мальована, а має об’ємну структуру.
«Техніка виконання унікальна для України. Хлопці першими почали застосовувати її в Харкові. Окремі елементи виготовляли в майстерні з полістиролу. Композиція складається з 18 елементів: десять — зображення Ірини Бугримової, п’ять — лева, інші деталі — це корона та імена левів Юлій, Гай і Цезар», — розповів Роман Нехорошков.