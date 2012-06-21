Харківські художники-монументалісти стали на захист рослин і птахів, види яких зникають у регіоні. Щоб привернути увагу людей до цієї проблеми та залучити харків’ян до збереження зникаючих видів представників флори і фауни, художники-ентузіасти створюють мінімурали з пернатими й рослинами. Такі доробки несподівані й милують око — уже з’явилися на фасадах будинків центральних вулиць.
За словами одного з ініціаторів проєкту художника-монументаліста Дениса Стадника, подібних артоб’єктів створено два десятки.
«Основна ідея робіт — привернути увагу городян до видів рослин і птахів Харківської області, які зникають і яких завтра може вже не бути, щоб харків’яни про них пам’ятали і дбали», — зазначив Денис Стадник і пояснив, що формат мінімуралів нагадує квест, оскільки кожен з них — своєрідний пазл, органічно вмонтований у єдину композицію.
А щоб мінімурали не загубилися у вирі артоб’єктів Харкова, незабаром планують створити онлайн-карти, де всі їх позначать.