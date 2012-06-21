Тривала дипломатична боротьба за звільнення з російської неволі громадян України Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова завершилася спільним успіхом. Обоє бранців совісті вже на волі. Щоправда, спершу вони опинилися в Туреччині, бо саме цій країні володар Кремля Володимир Путін вирішив з легкої руки видати помилуваних кримських татар. Чому не одразу Україні? З його боку це акт політичного приниження нашої сторони й навпаки, прихильності до турецької та особисто Реджепа Ердогана. Бо про що останнім часом домовляються президенти РФ і Туреччини — нам залишається тільки здогадуватися.

Попри неоднозначність підводних політичних течій, головне — результат: з Анкари колишні бранці повертаються в Україну. На жаль, їхня мала батьківщина Крим залишиться для них не доступною доти, доки чоботи російських окупантів топтатимуть благодатну землю півострова.

Щойно стало відомо про звільнення бранців, Президент Петро Порошенко телефоном зв’язався з Туреччиною, щоб особисто привітати героїв: «Це не лише для ваших родин, для близьких людей, не лише для Президента, не лише для кримських татар, а й вся Україна відзначає цей день як велике свято!»

«Не вітаю вас зі свободою, бо свобода буде тоді, коли ми з вами будемо разом з нашими кримськими татарами в Криму. Ось це буде справжня свобода. А зараз це надзвичайно важливий, але проміжний етап нашої боротьби, — усвідомлюючи глибину ситуації, наголосив Петро Порошенко. — Звичайно, це ще не остаточне свято. Бо остаточне свято у нас буде тоді, коли визволимо Крим. І весь кримськотатарський народ й усі жителі Криму зможуть опинитися нарешті на волі в Україні. Пишаюся вами, бо ви справжні українські патріоти. Ви справжні сини України і сини кримськотатарського народу. Ви продемонстрували силу духу, і я це вітаю, бо ви справжні герої».

Звільнення стало одним з елементів домовленості Петра Порошенка з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яку вдалося так успішно реалізувати. Говорити про це заздалегідь вони відмовлялися, щоб не наврочити. Тому окремі слова подяки глава держави адресував саме турецькому колезі.

Ахтем Чийгоз подякував Петрові Порошенку за зусилля, докладені для їхнього з Ільмі Умеровим звільнення. Він сподівався одразу після звільнення приїхати в Україну: «Припускав, що спочатку, як годиться, поїду до свого Президента, а потім — у турне. Але так сталось. Я думав, що мене везуть до Сибіру».

Ахтем Чийгоз також висловив сподівання на зустріч із главою держави в Києві, коли вони з Ільмі Умеровим повернуться в Україну. «Хочу вам багато розказати. Ви навіть не уявляєте, що відбувалося, коли в тюрмі кричали: «Слава Україні!», — цитує його слова департамент прес-служби АП. — Моя свобода — це не ціна окупації Криму або присутності міжнародних організацій цих окупантів».

У Європейському Союзі назвали гарною новиною звільнення заступників глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і закликали Росію звільнити всіх незаконно затриманих громадян України. Про це йдеться в заяві речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, поширеній у середу в Брюсселі.

У ЄС нагадали, що не визнають незаконної анексії Криму й Севастополя Російською Федерацією і так не визнають застосування російського законодавства на півострові, повідомляє УНІАН. «Європейський Союз послідовно виступає за їхнє безумовне звільнення і високо оцінює зусилля всіх тих, хто працював на цей результат. Європейський Союз очікує від Росії на скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і закликає поважати права кримських татар, зокрема права на свободу зібрань і вираження думок. Усіх незаконно затриманих громадян України на Кримському півострові і в Росії слід негайно звільнити», — йдеться в заяві ЄС.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»