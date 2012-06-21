Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Новим цінним експонатом поповнився музей Пантелеймона Куліша, що в місті Шостка на Сумщині. Як повідомила shostka.info, це щойно видана Біблія, яку надрукував видавничий дім «Простір» за сприяння Василя Шандоровського та Володимира Козирського.
Відомо, що саме Пантелеймон Куліш першим переклав Біблію українською мовою. Роботу над твором він розпочав ще 1860 року за підтримки і допомоги вченого-публіциста Івана Пулюя та письменника Івана Нечуя-Левицького. Затим рукопис витримав кілька видань, які давно стали духовними раритетами.
За словами провідного бібліотекаря Шосткинської центральної міської бібліотеки Тетяни Кавунової, нове видання зберігає оригінальний текст від 1903 року, коли Біблію видали у Відні. Єдина зміна — сучасний шрифт, який більш зручний для сприйняття і читання.
Торік Україна та культурно-мистецька спільнота Європи відзначили 200 років від дня народження Пантелеймона Куліша, а незабаром, у серпні, виповнюється 201-ша річниця. Тож такий дарунок особливо цінний і доречний для всіх, хто шанує ім’я і велику творчу спадщину славетного земляка.