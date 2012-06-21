У Слов’янську на Донеччині спільними зусиллями вирішили збудувати, точніше, відновити фрагмент фортеці Тор. Увага до цієї споруди не випадкова, адже саме довкола козацької фортеці на березі тутешньої річки Тор згодом виросло місто Слов’янськ. Перше дерев’яне укріплення з невеликим козацьким загоном збудували 1645 року для захисту солеварів, які працювали на тутешніх озерах, від степових кочівників. А вже у 1676 році містечко Тор поблизу соляних промислів помітно розбудувалося і перебувало під захистом значно більшої й грізнішої фортеці: дерев’яні стіни заввишки 4 метри та шість веж, серед яких сторожові й проїзні. Це місце стало ареною багатьох жорстоких битв і, за версіями деяких істориків, в одній з таких загинув син прославленого кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка Петро.
За намірами, які вже обговорили і підтримали у Слов’янській міській раді, у парку Шовковичному збудують один із фрагментів захисної споруди, що започаткує створення історичного музею просто неба. На думку регіонального координатора культурно-освітнього проекту «Музей відкрито на ремонт» Дмитра Журавльова, реалізація цікавого проекту допоможе тутешнім жителям краще вивчати історію рідного краю.
«Середина ХVІІ століття — дуже цікавий час, бо саме тоді почалося масове заселення наших земель. Тут відбувалися події у військовому й політичному плані. Якоюсь мірою, вивчаючи ті події, можна провести паралелі із сьогоденням», — переконаний він.
А директор міського краєзнавчого музею Лілія Зандер повідомила про намір створити на території відновленої козацької фортеці інтерактивні атракції. Тобто відвідувачі будуть не просто глядачами, а за бажання зможуть випробувати себе як представники поширених тоді в Торі промислів і ремесел — солеварів чи гончарів.
Слов’янський міський голова висловив сподівання, що перспективний проект вдасться втілити в життя протягом цього року за рахунок позабюджетних коштів. Для збирання грошей на відбудову фрагмента фортеці буде відкрито спеціальний рахунок, на який очікуватимуться внески насамперед від місцевих підприємців, а також усіх охочих допомогти створити в місті історичний музей просто неба.