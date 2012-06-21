Найбільш зворушливий день у житті закоханих — день їхнього весілля. Навіть якщо минуло багато років, весільний альбом, як маленька скринька з коштовностями, зберігає спогади про одну з найважливіших подій у житті людини. Весільні фотографії розкажуть про історію кохання і створення родини, пам’ятні місця, де їх було зроблено, повернуть у ті незабутні дні й години. Проект «Весільний альбом», який здійснив Черкаський художній музей, демонструє моменти щастя та мистецтво їх фіксувати. Адже непомітна й водночас така важлива на весіллі робота фотохудожника залишається у родині на все життя. Тлом для світлин нерідко стають краєвиди рідного міста, святково оформлені зали та романтичні місця.
Музей зібрав у своїх стінах відомих креативних черкаських фотографів. Катерина Галан, Анастасія Єнотова, Ігор Єфімов, Петро Забіла, Валерія Колосова, Микола Мейта, Катерина Рева, Олександр Цибульський, Наталія Шинкаренко продемонстрували своє мистецтво. Інформаційну підтримку проекту надала фотостудія Мінаєвих. Професійні черкаські дизайнери Надія Груздєва, Алла Заплотницька, Леся Матуся, дизайнерська студія «Аляска» створили у музеї вишукані фотозони. Вони надають змогу кожному поринути в атмосферу свята, романтики та чарівних почуттів.