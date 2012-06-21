У Національному художньому музеї України триває довгоочікуваний ремонт. З кінця ХІХ століття музей реконструювали тільки раз — із 1967го по 1972 рік, але ніколи не реставрували. Цього літа його ненадовго зачинили, щоб істотно оновити. Ззовні ретельно відремонтують дах. А всередині приміщення відреставрують мармурові сходи і підлогу. Завдяки допомозі меценатів — Левів музею та чинній краудфандинговій програмі буде переоснащено зону гостинності, встановлено нову стійку адміністратора, каси та меблі для музейного кафе і крамнички. Встановлять вже відреставровані вхідні двері приміщення, які оновлений музей відчинить перед відвідувачами восени.
Загалом реставрація розрахована на три роки, її проводитимуть у три етапи.
Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур’єра»