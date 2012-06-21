У Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького сотні експонатів, які потребують не тільки щоденної уваги, а й періодичного оновлення чи реставрації. Окремі з них вдається ремонтувати у музейних умовах, інші, як твори живопису, відправляють до Київського національного реставраційно-дослідного центру чи його харківської філії. Торік вдалося оновити 20 одиниць живописних та робіт декоративно-ужиткового мистецтва. З-поміж них історичний буфет, виготовлений з мореного дуба, який свого часу був власністю доньки першого директора музею Никанора Онацького. Цю роботу філігранно виконав живописець-графік Павло Котенко. Тепер буфет як новий.
13 експонатів відправлено до Харкова, з них більша частина вже повернулася до Сум. Саме вони й чимало інших становитимуть основу майбутньої виставки «Відреставровані шедеври», яка відкриється у жовтні 2020-го і буде присвячена 100-річчю заснування музею.