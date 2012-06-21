Європейські столиці поступово повертаються до звичайного ритму після тривалого карантину. Так, Берлін готується частково поновити своє культурне життя. З 4 травня державні музеї, галереї та бібліотеки німецької столиці відкриються для широкого загалу. Однак театри, опера та інші концертні заклади залишатимуться закритими до кінця липня. Це рішення ухвалили міська рада Берліна після засідання, на якому переглянула обмежувальні заходи, накладені на громадян через поширення епідемії коронавірусу.
Окрім відкриття музеїв та галерей, члени міськради Берліна вирішили, що школи у німецький столиці поновлять роботу з 27 квітня, а перукарні відкриються з 4 травня. Депутати також вирішили дати дозвіл на проведення важливих сімейних урочистостей, таких як весілля та хрестини, але за умови, що участь у них братиме не більше 20 осіб.
«Ситуація в місті досі залишається дуже нестабільною», — зазначив мер Берліна Майкл Мюллер, зауваживши, що наразі не може йтися про скасування всіх обмежувальних заходів. Окремо мер наголосив на необхідності дотримуватися правила соціального дистанціювання.
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