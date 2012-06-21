Масштаби цьогорічних археологічних заходів, у яких брали участь учні Луганської Малої академії наук, значущі. Це археологічна експедиція у селі Нижня Дуванка і повторне розвідування агломерації поселень епохи бронзи поблизу села Капітанове.
Як повідомляє обласний департамент освіти і науки, археологічні здобутки юних манівців стали можливими під керівництвом доктора історичних наук професора кафедри історії та археології юридичного факультету СНУ ім. В. Даля Юрія Бровендера. За його словами, слід відзначити приємні несподіванки цьогорічного сезону досліджень: поповнення фонду майбутнього археологічного музею СНУ ім. В. Даля новими надходженнями, що люб’язно надали жителі міста й регіону, серед яких матеріали ранньої залізної доби (акінак, бронзове дзеркало, шпильки), матеріали доби раннього середньовіччя (робоча і бойова сокири, різні прикраси), амфора періоду хрещення Русі й інші історичні речі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»