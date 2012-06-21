На Луганщині завжди чекають нових зустрічей з почесним диригентом Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії Куртом Шмідом. Саме завдяки його зусиллям луганські музики багато подорожують Європою. І новий концерт не став винятком — його назва «Від Карпат до Альп» передбачала символічну подорож для слухачів. Оркестр виконав твори чеських, австрійських та італійських композиторів. На присутніх чекали приємні сюрпризи: участь юної скрипальки Ариши Бенецької, якій усього 10 років. У супроводі Академічного симфонічного оркестру дівчинка виконала твір Arisha’s waltz Курта Шміда.
Як повідомляє обласне управління культури, національностей та релігій, Курт Шмід, як завжди, активно спілкувався із сєверодонецькою публікою, спускався в концертну залу, запрошував на танець сміливих слухачів. Усе це створювало неймовірну атмосферу в залі: слухачі стоячи бурхливими оплесками під вигуки «Браво!» проводжали всіх артистів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»