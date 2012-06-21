Рік, що відійшов в історію, був щедрим на дарунки для Муніципального галицького камерного оркестру з Тернополя. Передусім колектив відзначив чверть століття з часу заснування. Його художнього керівника і диригента Василя Феленчака удостоєно почесного звання народного артиста України.
Упродовж ювілейного року оркестр підготував для шанувальників кілька програм. Творчими знахідками стали проекти «Перлини світової музики», «Любов врятує світ». Громадянська позиція, прагнення миру яскраво зазвучали в «Музиці проти війни». Героям Небесної Сотні та оборонцям рідної землі від російського агресора і його посіпак-терористів присвятили «Світлу тризну». У цьому концерті прозвучала «Постлюдія пам’яті», яку написала Мар’яна Рудакевич зі Львова. Нового року оркестр сподівається на активну співпрацю з Мар’яною. Як і з київським композитором Юрієм Шевченком. Разом з ними, переконаний Василь Феленчак, вдасться створити програму суто української музики.
Нині ж тернопільські музиканти запропонували слухачеві й глядачеві святковий проект «Дарунки Різдва». Прозвучали популярні класичні та естрадні мелодії, які подобаються всьому світові. Концерт розпочали з твору «Десь у моїй пам’яті» Дж. Вільямса. Знаємо, що це саундтрек з кінофільму «Сам удома». Виконавці й глядачі на хвилях музичної пам’яті під звуки скрипок, інших інструментів переносилися в різні століття, країни, щоб відчути дух Новоріччя та Різдва Христового. Тож уявили «Ритмічні спалахи Різдва» композитора Б. Балмажса, відчули «Поцілунок Санта Клауса» Т. Коннора, втішилися побажаннями «Щасливого нового року» від Б. Андерсона. Послухали вибране з мюзиклу «Чикаго» Дж. Кандера, фрагмент увертюри до оперети Й. Штрауса «Летюча миша» та інші твори.
Безперечно, Різдвяної пори не могли не линути зі сцени українські колядки. Кілька з них у супроводі Муніципального галицького камерного оркестру виконала студентка Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка Ірина Клепач. Про традиції, пов’язані у різних народів зі святкуванням Новоріччя та Різдва Христового, а також про авторів, історію та час написання творів, що звучали під час концерту, розповідали ведучі Олена Лайко і заслужений журналіст України Михайло Зубик.