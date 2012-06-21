Міжнародний проект Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та німецького об’єднання VladOpera e.V. за підтримки МЗС Німеччини та Програми розвитку ООН завершився на площі Миру в Сєверодонецьку. Понад 300 глядачів переглядали на великих екранах просто неба оперу «Дон Жуан» одночасно з виставою на сцені. Прем’єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» стала головним заходом проекту, участь у якому брали представники шести країн. Так організатори продемонстрували, як музика єднає людей.
«Пишаюся, що така грандіозна культурна подія відбулася в Луганській області. Це великий крок до порозуміння людей за допомогою культурної дипломатії. Наша зброя — культура, усмішка, любов. Мистецтво долає всі перепони і єднає серця. Музику чути крізь стіни!» — зауважив очільник області Юрій Гарбуз, відвідуючи фестиваль.
У межах проекту пройшов однойменний фестиваль. Для відвідувачів працювали 20 локацій, де відбувалися виступи музикантів, виставки, ігри-змагання, вікторини, фото- й арт-майстерні, заходи для дітей.
Із власною театрально-цирковою моновиставою виступив керівник авторської циркової школи Аркадіюс Вінокурас (Литва). Перед глядачами постала казка Г.Х. Андерсена «Дівчинка із сірниками» у його виконанні. Пан Вінокурас завітав на Луганщину із програмою «Усмішка проти війни», що має на меті повернути довіру та радість життя дітям, постраждалим від збройного конфлікту. Також було представлено зразки брендингової продукції «Луганщина.МОЯ», розробленої за підтримки програми відновлення та розбудови миру ПРООН.
Гості фестивалю могли взяти участь у квесті, розмалювати власноруч коржик, виготовити сувенір та оцінити продукцію місцевих майстрів і виробників.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»