Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Від далекої Мексики – на буремний схід України: диригент АдольфоАлєхо дарував музику з творів композиторів, натхненних поезією природи, краси та найщиріших почуттів разом з артистами Академічного симфонічного оркестру, який свого часу евакуювали з Луганська. Слухачі та глядачі стверджують, що то був вечір запальної музики, і дуже тепло публіка сприйняла неповторну гру на віолончелі запрошеної солістки з Австрії Анни Туркаль.
Як повідомляє обласна філармонія, диригент АдольфоАлєхо – відомий далеко за межами Мексики, один з найактивніших мексиканських солістів у всьому світі, триразовий переможець Національного конкурсу скрипалів. Під його керуванням луганські артисти представили слухачам світову прем’єру В. Рея – Увертюру «Портрет Фріди Кало».