Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила довгоочікуване рішення про відкриття для нашої країни нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by загальним обсягом 3,9 мільярда доларів. Перший транш — 1,4 мільярда — має надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші ухвалюватимуть у травні та листопаді 2019 року під час перегляду успіхів у виконанні умов меморандуму з МВФ, ідеться на сайті Міністерства фінансів.
Це десята програма МВФ для України. Текст меморандуму, де прописано зміни, які країна має здійснити протягом чинності програми, і структурні маяки, що їх треба досягти, оприлюднять найближчим часом. Нова програма МВФ допоможе Україні підтримувати макростабільність найближчими роками, яка змушена долати виклики, зумовлені російською агресією, президентськими і парламентськими виборами й необхідністю забезпечення пікових виплат за зовнішнім боргом.
Коментуючи рішення МВФ, перший заступник директора-розпорядника фонду Девід Ліптон зауважив: «Українська влада успішно відновила макроекономічну стабільність і зростання за підтримки міжнародного співтовариства. Розважлива фіскальна та грошово-кредитна політика, режим гнучкого обмінного курсу дали змогу скоротити дефіцит бюджету. Резерви було частково відновлено, а довіра зросла».
За словами Президента Петра Порошенка, рішення МВФ — ще один важливий сигнал про визнання беззаперечного прогресу держави у макроекономічній стабілізації та доказ успіху в реформаторських зусиллях. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що нова програма МВФ та рішення Світового банку про надання нашій країні 750 мільйонів доларів гарантій дадуть змогу фінансово впевнено пройти піковий період боргових виплат у 2019-му. Він констатував, що Україна має економічне зростання вже 11 кварталів поспіль. Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що МВФ — якірний кредитор для інших офіційних кредиторів України, які нині надають кредити нашій державі на особливих умовах, не доступних на ринку. І кошти вже надходять до бюджету країни.