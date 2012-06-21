Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Міжнародний валютний фонд має намір збільшити фінансування у формі пільгових кредитів для найбідніших країн світу. Йдеться про 18 мільярдів доларів. Ця сума практично втричі більша від раніше запланованої.
Про це заявила керуючий директор організації Кристаліна Георгієва. Також ще знадобиться 1,8 мільярда доларів додатково у вигляді субсидій.
У МФВ повідомляють, що організація не очікувала такої масштабної світової кризи, спричиненої коронавірусом. Так, з 189 країн-членів організації про фінансову допомогу від МВФ заявило 102.
МВФ прогнозує, що падіння світової економіки у 2020 році становитиме 3%. У 2008-2009 роках у період світової економічної кризи такий показник становив лише 0,1%.
Також очкується спад у США не менше 5,9%, у Німеччині — 7%, у Франції — 7,2%, в Італії — 9,1%, в Іспанії — 8%, в Японії — 5,2%, в Англії — 6,5% та в Канаді — 6,2%. Однак МВФ прогнозує, що економіка Китаю зросте на 1,2%, а Індії — на 1,9%. Втім, раніше прогноз щодо зростання ВВП у цих країнах був набагато більшим — до 6%.
В Україні планується падіння ВВП не менше 3%.