Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By Arrangement, затвердженою радою директорів фонду 18 грудня. Його обсяг близький до еквівалента 1,4 мільярда доларів США. Завдяки цьому міжнародні резерви України зросли до 20,1 мільярда доларів, або до п’ятирічного максимуму січня 2014 року, вказано на сайті Національного банку. В НБУ нагадують, що нова програма МВФ передбачає надання допомоги Україні в еквіваленті 3,9 мільярда доларів упродовж 14 місяців.
Продовження співпраці з фондом відкрило для нашої країни доступ до пов’язаного фінансування. 18 грудня рада директорів Світового банку вирішила надати Україні 750 мільйонів доларів гарантій, що допоможе уряду залучити капітал на міжнародних ринках у 2019 році, повідомляє УНІАН.
Завдяки отриманню фінансування від міжнародних партнерів — МВФ, Світового банку та Європейської комісії — Україна зможе завершити рік з таким обсягом міжнародних резервів, який перевищує останній прогноз НБУ, а також підтримати їх на належному рівні наступного року.