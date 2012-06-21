Міжнародний валютний фонд передбачає найбільший економічний спад від часів Великої депресії внаслідок пандемії коронавірусу COVID-19.
«Ми все ще не можемо передбачити, наскільки глибокою буде ця криза і як довго вона триватиме, проте вже зрозуміло, що глобальне зростання різко зупиниться у 2020 році», - заявила керуюча директорка МВФ Кристаліна Георгієва.
За прогнозами МВФ, у понад 170 країн цього року знизяться показники доходу на душу населення. Кристаліна Георгієва наголосила, що нові економіки та країни, що розвиваються, за цих обставин особливо вразливі.
«Ми підрахували, що потреби в зовнішньому фінансуванні країн, що розвиваються, становлять трильйони доларів, і вони здатні самостійно покрити лише частину цих потреб», - зауважила очільниця МВФ.
Вона запропонувала країнам діяти за планом з чотирьох пунктів, що призначений для пом’якшення наслідків кризи, який назвала «зведення мосту для відновлення».
Перше, треба продовжувати підтримувати системи охорони здоров’я.
Друге, необхідно створити захисний щит для простих людей та підприємців, яких зачепила криза, через оперативні фінансові та фіскальні заходи.
Третє, усіма можливими засобами зменшувати навантаження на фінансову систему.
Четверте, під час періоду карантину вже слід дбати про відновлення.
У МВФ також заявили, що позичать близько 1 трильйона доларів країнам-членам та витратять понад 100 мільярдів доларів на екстрене фінансування, на яке подали заявку майже 90 держав.
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«Урядового кур’єра»