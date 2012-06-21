Слід забезпечити невідкладний розгляд у Верховній Раді законопроекту про антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії та зобов’язань у межах програми МВФ. Про це заявив постійний представник фонду в Україні Йоста Люнгман за підсумками візиту групи експертів в Україну, який тривав із 12 по 16 лютого.
«Важливо, щоб влада України забезпечила невідкладний розгляд відповідно до парламентських процедур законопроекту з антикорупційного суду. Під час його розгляду слід врахувати поправки, необхідні для гармонізації остаточного тексту закону з передбаченим програмою зобов’язанням та рекомендаціям Венеціанської комісії», — цитує Укрінформ слова пана Люнгмана. Слід забезпечити додатковий прогрес у решті відтермінованих заходів, необхідних для досягнення поставлених програмою цілей, зокрема в енергетичному та податково-бюджетному секторах.
П’ятий і шостий транші Україна може отримати цього року в разі створення антикорупційного суду і запровадження ринкових цін на газ для населення.