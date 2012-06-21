У 2019 році наша країна може отримати два кредитні транші на суму, еквіваленту 2,6 мільярда доларів за новою 14-місячною програмою stand-by з Міжнародним валютним фондом. У її межах уже отримано перший транш на 1,4 мільярда доларів торік 21 грудня. Згідно з документами фонду, оприлюдненими на його сайті, надання другого траншу на суму 0,9 мільярда СПЗ (спеціальні права запозичення), що еквівалентно 1,3 мільярда доларів, можливе за підсумками першого перегляду програми 15 травня на базі критеріїв ефективності на кінець березня 2019-го; третього траншу в такому самому обсязі — за підсумками другого перегляду 15 листопада на базі критеріїв на кінець вересня 2019 року. Україна взяла на себе зобов’язання підвищити ціну на газ для населення на 15% з 1 травня 2019 року, а також з 2020 року прирівняти ціни до ринкових. Така умова міститься в оприлюдненому Меморандумі про економічну та фінансову політику за програмою stand-by між Україною і Міжнародним валютним фондом.
«Як перший крок до лібералізації тарифів на газ уряд ухвалив рішення про підвищення оптової ціни на газ для побутового використання на 26%, яке набрало чинності з 1 листопада 2018 року, і ще на 15% — з 1 травня 2019 року», — цитує УНІАН текст програми.
МВФ передбачає, що наступним етапом у зміцненні газового сектору стане повна відповідність цін ринковим із 1 січня 2020 року.
Загалом у Меморандумі про економічну й фінансову політику за новою 14-місячною програмою stand-by для України, схваленому радою МВФ торік 18 грудня, фонд надає Україні 3,9 мільярда доларів.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»