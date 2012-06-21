Місія Міжнародного валютного фонду, яка розпочала роботу в Україні 6 вересня, обговорить з вищим керівництвом держави та керівниками профільних міністерств шляхи підтримки реформ для забезпечення макроекономічної стабільності й сталого розвитку. Про це ще у Вашингтоні заявив голова департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс. У перший день роботи в Україні очільника місії Рона ван Родена і Постійного представника МВФ в Україні Йосту Люнгмана прийняла в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова. Сторони обговорили основні аспекти провадження економічної політики країни, розглянули подальші кроки в межах двосторонньої співпраці, зокрема можливість отримання фінансової допомоги для збереження та підтримки макроекономічної стабільності.
«Візит місії МВФ — позитивний сигнал у відносинах України з фондом. Станом на сьогодні ми вже виконали більшість зобов’язань перед МВФ у межах поточної програми співпраці», — цитує прес-служба Мінфіну слова Оксани Маркарової.