Міністерство внутрішніх справ пропонує обмежити швидкість руху в населених пунктах до 50 км/год, підняти штраф за це порушення до 3400 гривень та збільшити у 20 разів розмір штраф за керування транспортом без прав.
Відповідні зміни глава МВС Арсен Аваков представив на спеціальному засіданні уряду 10 листопада.
«Новації стосуватимуться обмеження швидкості руху у населених пунктах, системи штрафів, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.
Наразі в нашій державі склалася катастрофічна ситуація у сфері безпеки дорожнього руху. У 2016 році в Україні сталися майже 155 тисяч ДТП, з яких понад 25 тисяч – із постраждалими особами. А протягом 2017 року – майже 117 тисяч ДТП, 19 тисяч з яких – із постраждалими.
Від початку цього року за вчинення адміністративних правопорушень за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) КУпАП складені 88 тисяч адміністративних протоколів, з них судами розглянуті майже 44 тисяч справ, тобто лише 50 %.
Серед головних новацій МВС – обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год. Ця швидкість не тільки встановлена в Європі і США, але і рекомендована за результатами масштабного дослідження швидкості реакції людини в екстремальній ситуації Всесвітньою організацією охорони здоров'я.