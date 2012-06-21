Перестрілка в Броварах стала наслідком непрозорості й корупції в галузі держконтролю щодо видачі дозволів на транспортні перевезення в Київській області. Це був штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів і перевізниками з Вінниці та Києва на ґрунті тіньових розрахунків, який 29 травня переріс у стрілянину.
Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 5 червня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Поліція протягом кількох хвилин прибула на місце події та зупинила конфлікт. І встигла «на гарячому» затримати 11 підозрюваних. Згодом, на шляху до Вінниці, було затримано ще понад два десятки підозрюваних з тих, хто брав участь у інциденті. Пізніше у Києві, Броварах та Ірпені затримали ще 13 підозрюваних, зокрема ватажка т ініціатора «розбірки», кримінального авторитета на прізвисько «Журавель».
На сьогодні 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлені. 44-м повідомлено про підозру, а 39-м обрано запобіжні заходи. Усі винні отримають безповоротне покарання.
«Мені шкода цих молодих людей, більшість з яких за житло, їжу та 800 гривень на день можуть отримати реальний термін ув’язнення за участь в організованому злочинному угрупуванні. Але іншої реакції в нас не буде. І якщо хтось думає, що він зможе повернути в наше життя традиційні бандитські договорняки, кримінальні розбірки та атмосферу страху, ми будемо відповідати жорстко, з усією силою закону», - наголосив очільник МВС.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»