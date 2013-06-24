Під час форуму «Безпечна громада 2025» Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко представив новий безпековий проект МВС – «Офіцер-рятувальник громади», який покликаний суттєво підвищити ефективність системи цивільного захисту на місцях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Офіцер-рятувальник громади – це фахівець ДСНС, який працює безпосередньо в громаді. Його головне завдання – забезпечити системну роботу з превенції та підготовки населення до можливих надзвичайних ситуацій.

Як розповів Глава МВС України, в основі ініціативи – успішний досвід проекту «Поліцейський офіцер громади», який продемонстрував високу ефективність та довіру з боку населення.

«Ми дбаємо про безпеку у кожній громаді, ми дбаємо про те, щоб у кожному найвіддаленішому населеному пункті ця безпека була організована. Саме тому ми запроваджуємо таку посаду як офіцер-рятувальник. Це людина, яка відповідатиме за всю систему цивільного захисту у регіоні. Кожен фахівець буде навченим. Курси для офіцерів вже показують свою практичну складову. І ми впевнені, що цей працівник разом зі всією системою безпеки, яку ми створюємо, надасть впевненість кожному нашому громадянину. Завдання МВС – максимально контролювати усю безпекову ситуацію», – заявив Ігор Клименко, відповідаючи на запитання журналістів на полях форуму.