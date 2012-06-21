Сьогодні, 18 вересня, Міністерство внутрішніх справ закликає громадян взяти участь в онлайн-кампанії «Я відповідальний водій/пішохід/пасажир» та розповісти про свою відповідальність як учасника дорожнього руху та увагу до безпеки своїх рідних.
Для участі в акції достатньо просто оновити своє фото у Facebook за допомогою неонових рамок від сторінки Головного сервісного центру МВС, що можна обрати у пошуку за назвами «Я відповідальний водій/пішохід/пасажир». Після оновлення громадянам пропонують розказати про свою безпекову звичку або історію, як персональна відповідальність за свої дії врятувала життя на дорозі.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України має розглянути законопроект №8492, який підвищує штраф за ігнорування пасків безпеки з 51 до 850 гривень. А до кінця року в Україні має запрацювати фото- та відеофіксація дорожнього руху.
Загалом, за офіційними даними, в Україні протягом семи місяців 2018 року зареєстровано 81 006 ДТП, з них 12 090 – ДТП з постраждалими, в яких загинуло 1545 осіб та 15 647 осіб травмовано. Основними причинами ДТП з постраждалими є: перевищення безпечної швидкості (34%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть (8%), порушення правил дорожнього руху пішоходами (8%), недодержання дистанції (7%), порушення правил проїзду пішохідних переходів (7%); керування транспортним засобом у нетверезому стані (4%).