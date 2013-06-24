25 липня у ході щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генеральний директор Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко підписали Меморандум про співпрацю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цей документ став логічним продовженням домовленостей, досягнутих під час зустрічі Міністра з керівництвом Товариства Червоного Хреста України 3 липня цього року.

Меморандум дозволить низці українських дипломатичних місій втілити важливі гуманітарні проекти у тісному партнерстві з Товариством Червоного Хреста України . Він створює рамку для спільного гуманітарного реагування в країнах, які потребують цього найбільше, зокрема на Африканському континенті. Йдеться про допомогу в сфері охорони здоровʼя, доступу до освіти для дітей, реалізацію спільних інфраструктурних проектів та інші напрями, втілення яких стане можливим найближчим часом завдяки цьому документу.

«Сьогодні ми започатковуємо цей новий напрям взаємодії на стику дипломатії і гуманітарного треку», — наголосив Андрій Сибіга.

У попередні роки Товариство Червоного Хреста України зарекомендувало себе як ключовий гуманітарний партнер у подоланні наслідків збройної агресії росії проти України. Унікальний досвід, набутий в умовах повномасштабної війни, може бути корисним для багатьох країн, зокрема на Африканському континенті.

Важливим є перенесення досвіду Товариства Червоного Хреста України до країн Африки, де гуманітарна ситуація часто залишається складною, а потреба у надійних партнерах із довірою з боку місцевих громад — критичною.

«Україна має посилити свою роль як активного контрибутора та партнера, зокрема в контексті реалізації таких спільних ініціатив», — підкреслив Міністр.

Андрій Сибіга відзначив особливу роль та заслужений авторитет Товариства Червоного Хреста України серед інших національних товариств Червоного Хреста у світі. Він запевнив у готовності МЗС бути союзником Товариства Червоного Хреста України і в подальшому зміцнені цієї ролі на міжнародній арені.

Міністр окремо висловив вдячність за гуманітарні проекти Товариства Червоного Хреста України та зокрема сприяння в оздоровленні українських дітей за кордоном.

Після церемонії підписання Меморандуму відбулася практична дискусія за участю спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха, українських послів у країнах Африки та керівництва Товариства Червоного Хреста України. Учасники окреслили першочергові кроки для практичної реалізації положень Меморандуму.