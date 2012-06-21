Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

"Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау підтвердили, що російський проєкт "Північний потік-2" несе загрози для безпеки обидвох країн і Європи загалом, та скоординували позиції щодо протидії його втіленню", – йдеться у повідомлення.

Дмитро Кулеба висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО, а також обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Також очільники зовнішньополітичних відомств обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника, яка відбудеться невдовзі у Вільнюсі.