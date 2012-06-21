Під час онлайн-конференції, що відбулася 31 травня, перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк зачепив стан виконання програм державної підтримки аграрної галузі. Зокрема, що стосується програми часткової компенсації вартості сільгосптехніки: станом на 1 травня 2018 року за цією програмою аграрії придбали 953 одиниці техніки та обладнання на загальну вартість (з ПДВ) 354,6 млн гривень. Отримали компенсацію 667 сільгоспвиробників на суму 70,7 млн гривень. За попередніми розрахунками, обсяг коштів для виплати часткової компенсації за травень 2018 року становитиме близько 50 млн гривень.
Спеціальну бюджетну дотацію в розмірі 2500 грн на теля нараховано 3 573 фізичним особам із 24 областей України на суму 6 741,3 тис. гривень. Втім, за словами першого заступника міністра, поки що бажаючих порівняно небагато, основна маса претендентів на це відшкодування підтягнеться у вересні – жовтні. Крім того, дотація у 1500 грн на корову нарахована 1 198 суб’єктам господарювання за утримання 345 546 корів, загальна сума виплат становила 259 млн 159,5 тис. гривень.
Також Максим Мартинюк торкнувся механізму здійснення виплат дотацій із компенсації будівництва тваринницьких комплексів. У рамках програми державної підтримки тваринництва підписано меморандуми із 16 банками, через які надаються такі дотації.
Загалом, за словами першого заступника міністра, реалізація програм держпідтримки набирає обертів. Уряд допоміг оперативно подолати бюрократичні перепони, уточнено формулювання в порядках використання коштів, на що нарікала частка аграріїв, що позбулася державної допомоги через суто формальні «зачіпки». Сільгоспвиробники, зі свого боку, визначилися із програмами, на допомогу за якими претендують, та підготували необхідний пакет документів. Зважаючи, що підготовчі роботи у обох сторін вже позаду, міністерство очікує максимальних обсягів реалізації програм уже у червні.