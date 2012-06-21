Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У природному заповіднику «Єланецький степ» у Миколаївській області виявили порушення кримінального законодавства. Правоохоронці встановили, що колишній директор природоохоронної установи виділив 18 гектарів заповідної землі під вирощування соняшнику.
У пресслужбі прокуратури Миколаївської області повідомили, що Єланецький відділ Вознесенської місцевої прокуратури повідомив чиновнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу України. Зокрема, колишньому директору інкримінується «неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам». Внаслідок таких неправомірних дій державі завдано збитків на суму 169 тисяч гривень, що підтверджено висновком експерта. Розслідування триває, вживаються заходи щодо забезпечення відшкодування заподіяної шкоди.