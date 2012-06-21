Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Між паливних баків фури, що прямувала до шотландського міста Глазго, запорізькі митники знайшли близько 200 кілограмів бурштину, розфасованого по мішках. Це рекордний улов нелегально видобутого «сонячного каменя». Тепер його отримувачів розшукує Інтерпол. А українські правоохоронці – керівника фірми, яка відправила коштовний товар. До речі, за правилами, його конфіскували. «Ось, є перемішаний, а є чистий бурштин», – коментує представник запорізької митниці Борис Зарубін.
Цікаво, що нещодавно у Глазго Рівне стало відоме перемогами нашого земляка Михайла Романчука: з 2 по 12 серпня тут пройшов чемпіонат Європи з водних видів спорту. Михайло здобув два золота та срібло.