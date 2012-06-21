Оператор мобільного зв’язку «Київстар» оголосив, що 12 грудня 2017 року інтернет-покриття з’явилося ще на двох станціях столичного метро – на Бориспільській і Червоному Хуторі.
На даний момент GPRS-доступ працює на 42 станціях київського метро, до кінця 2017 2G-мережу повинні запустити на станціях Осокорки, Позняки, Харківська, Вирлиця, Голосіївську та Васильківську, а до кінця 1 кварталу 2018 року – на що залишилися Виставковому центрі, Іподромі , Дорогожичах і Сирці. Після завершення проекту ТОВ «ЕСУ» передасть готову інфраструктуру мобільним операторам.
Після цього українські мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell будуть шукати нового підрядника для будівництва 3G / 4G-мережі в київському метро, яку зможуть спільно використовувати всі учасники угоди. Відповідний тендер може відбутися вже в першому кварталі 2018 року.