У містах Росії в суботу, 23 січня, пройшли акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, затриманого на 30 днів після його повернення з Німеччини в Росію 17 січня, і якому загрожує тюремне ув'язнення. Акції вже пройшли як мінімум у 25 великих і майже в 100 малих містах Російської Федерації.

Під час протестів проти режиму Володимира Путіна в суботу відбулися численні арешти та насильство поліції та спецназу. За повідомленнями правозахисної організації OWD, яка покладається на мережу волонтерів, було заарештовано понад 3068 осіб.

Навальний закликав своїх прихильників протестувати після арешту минулими вихідними, коли він повернувся до Росії з Німеччини вперше після отруєння нервово-паралітичним агентом «Новічок».

Влада попередила людей триматися подалі від суботніх акцій протесту, заявивши, що вони ризикують заразитися COVID-19, а також, що їх можуть ув’язнити за участь у несанкціонованому заході.

Напередодні ввечері мер Москви Сергій Собянін закликав «не наражати дітей на ризик» і «не піддаватися на спроби втягнути неповнолітніх у несанкціоновану акцію».

Першими акції протесту розпочалися на Далекому Сході. Мітинги і пікети пройшли у Владивостоці, Хабаровську, Якутську, Комсомольську-на-Амурі. За даними «ОВС-Інфо» на 12 годину суботи, у Владивостоці затримано 35 осіб, уХабаровську – 28, в Південно-Сахалінську – 14.

Моніторингова група OVD-Info заявила, що на акціях на підтримку Олексія Навального по всій Росії затримали 3068 осіб. Найбільше затриманих у Москві – 1167 осіб. У Санкт-Петербурзі затримали 446 людей, у Новосибірську – 100 мітингуючих.

У центрі Москви, де, за оцінками репортерів Reuters, зібралося щонайменше 40 000 на один із найбільших несанкціонованих мітингів протягом останніх років, було помічено, як поліція грубо затримувала людей, групуючи їх у найближчі автозаки.

Влада заявила, що на протест в столиці вийшло лише 4000 людей.

У Москві поліція тіснила протестуючих з Пушкінської площі, люди йшли по Тверській до Великого театру і будівлі ФСБ на Луб'янці.

Деякі учасники акцій скандували «Путін – злодій», «Ганьба» та «Свобода Навальному!»

На Пушкінській площі у Москві виставили огорожі, там чергувала поліція.

Приблизно з 12 години там почали збиратися люди. За словами кореспондента РБК, поліція проводить затримання. У автозаки відправлені десятки людей. Зокрема, був затриманий блогер Ілля Варламов, але після перевірки документів його відпустили.

Вхід на Красну площу закритий.

На Свалявському вокзалі поліція зупиняла молодих людей, які виходять з поїздів для перевірки документів, спецназівці цікавилися у людей, куди і навіщо вони їдуть.

Дружина Навального Юлія заявила в соціальних мережах, що її затримали на мітингу. На акції протесту була і мати Навального Людмила.

Деяких політичних союзників Навального затримали за день до протесту, інших вчора вранці.

Затримання почалися і в містах Сибіру, де також проходили акції протесту. 66 осіб поліція затримала в Новосибірську, 27 – у Красноярську, 12 – в Омську.

У Новосибірську протестуючі пройшли ходою центром міста до площі Леніна. Звідти їх почали витісняти сили поліції і Росгвардії. Під час акції затримали як мінімум 10 осіб.

Також у Новосибірську вранці в суботу заарештували і затримали депутата міської ради Сергія Бойко – голову штабу Навального в регіоні.

У Якутську місцеві жителі вийшли на мітинг на підтримку Навального у 52-градусний мороз.

Близько 12:00 за київським часом акції протесту почалися в Єкатеринбурзі і Санкт-Петербурзі. У Санкт-Петербурзі, де на вихід закриті станції метро «Адміралтейська» і «Невський проспект», затримано понад 400 осіб, повідомляє «ВВС-Інфо».

На мітингу в Єкатеринбурзі хтось кинув у силовиків димову шашку, передає Avtozak LIVE.

Служби мобільних операторів та Інтернету в багатьох містах РФ зазнали відключень у суботу, повідомив сайт моніторингу downdetector.ru. Таку тактику застосувала кремлівська вдада, щоб ускладнити спілкування протестуючих між собою та обмін відеоматеріалами в Інтернеті.

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Намагаючись активізувати підтримку напередодні протестів, команда Навального оприлюднила відео про розкішний палац Путіна на узбережжі Чорного моря, який, як вони стверджують, належить президенту РФ Володимиру Путіну, про що Кремль категорично заперечив. Станом на суботу кліп переглянуло понад 72 мільйони разів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

Акції протесту у фото REUTERS, EPA. Зображення захищені авторським правом: