Викопну істоту, рештки якої виявили на Алясці (США) в 2011 році, відноситься до невідомого науці виду талатозаврів. Ці морські рептилії жили понад двісті мільйонів років тому – на зорі появи динозаврів.
Новий для науки вид отримав назву Gunakadeit joseeae. Скелет істоти, як пише видання Scientific Reports, є найповнішим з усіх подібних знахідок, зроблених у Північній Америці. Вивчивши скелет палеонтологи отримали дані, що дозволили переглянути еволюційну історію талаттозаврів.
«Ці рептилії жили в ті часи, коли їхні далекі родичі динозаври ще тільки з'явилися. Талатозаври досягали трьох-чотирьох метрів у довжину і мешкали в екваторіальних районах океану. Вони були досить поширеними до кінця тріасового періоду», – розповідає Патрік Дракенміллер з Університету музею Аляски, автор дослідження.
Витягнута голова, яка є однією з основних особливостей давньої рептилії, допомагала талатозавру полювати на дрібних істот, які ховалися в прибережних рифах.
«Талатозаври були одними з перших істот, що мешкали на суші, які змогли пристосуватися до життя в океані. Вони жили десятки мільйонів років, але у викопному виді їх знаходять дуже рідко, тож цей новий зразок допоможе пролити світло на історію їхньої еволюції та поступове вимирання», – прокоментував дослідник Університету Вандербільта Ніл Келі.
«Талатозаври жили на мілководді, і ми вважаємо, що цей факт зіграв не останню роль в їх вимиранні. Можливо, ці істоти зникли через падіння рівня океану, яке порушило багато харчових ланцюжків», – додає Дракенміллер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»