Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В селі Щасливцево, що в Генічеському районі Херсонської області художник Володимир Шпак розписує сірі бетонні стіни. Ідею художника прикрасити село новим арт-об’єктом на Арабатській стрілці підтримала Щасливцевська сільська рада та її голова Віктор Плохушко. Тематика розпису охоплює тисячолітню історію Арабатської стрілки: на 140 квадратних метрах тут вже з’являються картини із зображенням подій давнини.
Як зазначає сам художник Володимир Шпак, місцеві люди живуть в мальовничій і неповторній місцині. «Це Азовський степ, Сиваський степ. З одного боку море, з іншого озера, між ними канали, є термальні джерела. Це унікальний водний простір, неймовірно чисте повітря. Тут і вода, і повітря лікує. Ми навіть не розуміємо, що живемо в едемі, райському місці. Цей розпис стане моїм невеличким внеском у загальну справу громади, — показати та довести, що Арабатська стрілка має унікальну історію, протягом століть вона була багатокультурним та багатонаціональним регіоном», — каже він.
У картинах митця зображені сцени з скіфсько-сарматського періоду, часи існування амазонок, відображено кримськотатарський період. Адже саме на Арабатській стрілці протягом 500-600 років існувало Кримське ханство, яке тримало до ста тисяч коней. За останні 200 років відображена українська присутність, зокрема, козацькі часи. Також з’являться картини із зображенням традиційних занять місцевих мешканців, таких як солепромисел, вівчарство, інші. Відпочивальники, що приїдуть на Арабатську стрілку цього літа, зможуть не лише насолодитися морем та сонцем, а й поринути в історію старовинного краю.