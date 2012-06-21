Шматок космічного заліза у формі серця, який назвали «Серце космосу» – один із 45 метеоритів, які виставлять на онлайн-аукціон Christie's з 6 по 14 лютого.
Про це повідомляє LiveScience.
Очікується, що деякі лоти продаватимуться всього за 500 доларів. За прогнозами, ціна «Серця космосу» може сягнути 500 000 доларів. Цей фрагмент – частина Сіхоте-Алинського метеорита 1947 року, який вибухнув в атмосфері, викликавши справжній метеоритний дощ. Зібрано понад 3500 фрагментів загальною масою 27 тонн. Падіння такого великого небесного тіла викликало потужну ударну хвилю, вибивши скло у вікнах будинків та поваливши дерева на величезній площі.
Вчені вважають, що «Серце космосу», ймовірно, відкололося від батьківського метеориту до входження в земну атмосферу, і змінило аеродинамічну форму, прилетівши до Землі зі швидкістю у кілька тисяч миль на годину.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»