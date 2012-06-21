З 9 листопада починає функціонувати прямий автобусний рейс між Києвом і Баку. Про це повідомляє Азертадж.
"З 9 листопада по четвергах починає функціонувати автобусний рейс Баку-Харків-Полтава-Київ. У Бакинському міжнародному автовокзальному комплексі вже розпочато продаж квитків і в касах комплексу, і в режимі онлайн", — йдеться в повідомленні.
Автобус їхатиме до пункту призначення 40 годин, проїжджаючи також територією РФ. Назад автобус виїжджатиме щопонеділка з Київського центрального автовокзалу.
Відзначається, що проїзд буде здійснюватися на комфортабельних автобусах, оснащених WI-FI. Впродовж усього шляху пасажирам пропонуватимуть чай і каву.