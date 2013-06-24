Цього року роботи з ремонту дорожнього покриття було розпочато рекордно рано. Поступово темпи нарощували від 4—5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м тепер.

«Таких темпів і обсягів робіт ще не було за роки повномасштабної війни. Фактично відновлення дорожнього покриття відбувається із залученням максимальної кількості працівників і необхідної техніки. Це дало змогу провести ремонти вже понад 4,2 млн кв. м доріг. Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня. Загалом плануємо відновити 10 млн кв. м дорожнього покриття», — наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Роботи тривають на головних автошляхах державного значення в усіх областях з урахуванням погодних умов. Зокрема, на М­03 Київ — Харків — Довжанський, М­05 Київ — Одеса, М­06 Київ — Чоп, М­11 Львів — Шегині (на м. Краків), М­19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, М­21 Виступовичі — Житомир — Могилів­Подільський та ін. Загалом на дорогах державного значення працюють майже 200 ремонтних бригад, повідомляє Мінрозвитку.