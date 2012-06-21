Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Керівники металургійного комбінату «Азовсталь», на чий внесок у забруднення довкілля мешканці Маріуполя реагують все активніше, запевнили про плани повної реконструкції доменного виробництва. За словами генерального директора підприємства Енвера Цкітішвілі, який зустрівся з представниками місцевої влади та громадськості міста, до 2021 року на «Азовсталі» заплановано провести програму модернізації, в екологічну складову якої буде інвестовано близько 900 мільйонів гривень.
«Ми вже провели повну реконструкцію доменної печі №4, а тепер взялися за піч №3. Завдяки модернізації цих та ще двох об’єктів зможемо зменшити не тільки обсяги шкідливих викидів, а й кількість їх джерел – виведемо із експлуатації доменну піч №5», – розповів генеральний директор.
Зараз тривають роботи на ДП №3, обсяги інвестицій у реконструкцію якої становлять понад 3 мільярди гривень: продовжується монтаж металоконструкцій кожуха печі та системи охолодження. Зокрема система охолодження цієї домни, запевняють фахівці, матиме замкнутий цикл, в якому вже не використовуватиметься вода Азовського моря. На підприємстві переконані, що після завершення реконструкції валові викиди пилу на цьому агрегаті зменшаться на 80% і будуть відповідати європейським екологічним нормам. А ось продуктивність доменної печі збільшиться до 1,4 мільйона тонн чавуну на рік.