Дослідники з Університету Східної Англії два роки шукали зникаючого багамського коричневого повзика (Sitta pusilla insularis), і ця затія нагадувала пошук голки в копиці сіна.
Вчені побоювалися, що останні особини були знищені ураганом «Метью» ще в 2016 році. У пошуках птаха вчені обстежили 464 контрольні точки на 34 000 га лісу, намагаючись прикликати птахів записами їхньої «мови». Нарешті, через два роки спостережень дослідникам вдалося знайти багамського повзика – правда, самотнього. Але зовсім недавно вдалося побачити і зняти пару цих птахів. Вчені сподіваються, що птахи різностатеві, хоча сказати цього з точністю не можна. Зазвичай серед зникаючих видів залишаються переважно чоловічі особини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»