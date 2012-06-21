У Приморському районі відбулися урочистості з нагоди 110-річчя з дня народження видатного правозахисника, нашого земляка Петра Григоровича Григоренка (1907-1987). На відкритому уроці сторінки життя та діяльності сміливого українця відтворили учні українсько-болгарського ліцею під керівництвом вчителя, невтомного дослідника правозахисного руху Костянтина Димова.
Петро Григоренко був героєм Другої світової війни, мав грандіозні плани у військовій науці. При цьому він не погоджувався з наказами про знищення храмів, намагався рятувати жертв сталінських репресій та голодоморів, але наївно сподівався на «оновлення ленінізму». У 1961 році на партійній конференції у Москві генерал виступив з гострою критикою Микити Хрущова, а згодом разом з синами створив підпільний гурток, де розповсюджували листівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повсталий генерал
Після першого арешту та ув’язнення до психлікарні Петро Григоренко не зламався, а продовжив боротьбу. Сміливо став на захист прав депортованого кримсько-татарського народу, захищав письменників Андрія Синявського та Юрія Даніеля, багато писав, друкувався у самвидаві. У травні 1969 року комуністичний режим повторно на довгі роки помістив Григоренка до Черняхівської спецпсихлікарні. Після виходу на волю правозахисник став одним із лідерів Московської Гельсінкської спілки, засновником Української Гельсінкської групи. Під час поїздки на операцію до США Григоренка позбавили громадянства СРСР та можливості повернутися на рідну землю.
Вшанували борця за свободу на урочистому мітингу в селі Борисівка. Біля пам’ятника Петру Григоренку зібралися односельці, учнівська та студентська молодь, представники місцевої влади.
«Своїм громадським подвигом Петро Григоренко вписав яскраву сторінку в сучасну історію боротьби за волю України», – зазначив заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко. – Його ідеали та цінності надихали учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, в часи Помаранчевого майдану та Революції Гідності, підіймають на бій та перемогу наших захисників у зоні проведення АТО.