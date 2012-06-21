Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Створити на базі паровозного депо Цвіткове АТ «Укрзалізниця» Музей діючої історичної залізничної техніки за участі всіх зацікавлених сторін, профільних міністерств і відомств, місцевих громад і неурядових організацій пропонують автори електронної петиції, опублікованої на сайті Кабінету Міністрів України.
У петиції, яку на 19 листопада підписало вже понад 300 осіб, йдеться також про необхідність закріплення в статутах і стратегії Укрзалізниці, статусу паровозного депо Цвіткове як унікального підприємства з ремонту паровозів, що не підлягає розформуванню і потребує розвитку на тривалу перспективу, а також закріплення курсу держави на збереження та відновлення історичної спадщини залізниць України в Законі про залізничний транспорт, статутах і стратегії Укрзалізниці та інших керівних нормативних актах.
У пояснювальній записці йдеться про те, що серед питань культурної спадщини України досі лишається невизначеною політика щодо матеріальної історичної спадщини залізниць — ні на державному рівні, ні на рівні Укрзалізниці. Це призводить до поступового зникнення як матеріальних пам’яток — старовинних локомотивів і вагонів, інфраструктури, архітектури, так і нематеріальних — навичок і досвіду їх експлуатації.
Зокрема, наголошують автори петиції, втрачається культура експлуатації парових локомотивів, їх все менше залишається на ходу. На сьогодні кількість робочих паровозів можна порахувати на пальцях, як і кваліфіковані кадри з їх ремонту й керування. В Україні залишилось лише два осередки, де можливо здійснити ремонт і поточне обслуговування паровоза, і один з них — паровозне депо Цвіткове, засноване ще 1928 року.
Через складне становище і відсутність державної політики, констатується в петиції, «Укрзалізниця» не виявляє жодного інтересу до збереження депо, вважаючи об’єкт збитковим та безперспективним і фактично ігнорує всі звернення. Останні паровози з бази Цвіткове переганяють до іншого депо на запчастини, кваліфікований персонал переводять на інші об’єкти.