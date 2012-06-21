Київська влада робить усе, щоб не лише упередити поширення вірусу, а й підтримати киян під час карантину. Так нині дедалі популярнішої серед них набуває віртуальна платформа емоційної підтримки, яка працює на базі Моніторингового центру з протидії COVID-19, яку можна знайти в інтернеті за адресою moncenter.eduhub.in.ua.
Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
З 23 квітня 2020 року на базі цієї платформи запрацює віртуальний дитячий садочок – це будуть онлайн платформи активності для дітей віком від 4 до 6 років. До проведення цих занять залучать професійних викладачів.
Віталій Кличко також зауважив, що понад чверть відвідувачів сайту – не кияни, і їхня кількість постійно зростає. Столична влада розуміє необхідність підтримати у цей час всіх українців. Тому як голова Асоціації міст України він готовий допомогти своїм колегам-мерам з інших міст. А отже можливості цієї віртуальної платформи і надалі розширюватимуться задля максимальної допомоги всім, хто її потребує. А столичні фахівці готові посприяти іншим регіонам у створенні подібних інтернет-ресурсів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»