Хірургічні маски викинуло на пляжі австралійського Сіднея після падіння в море 40 контейнерів з вантажного корабля APL, який потрапив у шторм.
Жителі східної частини Сіднея, які прийшли після пом'якшення обмежувальних заходів на пляжі, побачили тисячі медичних масок і пластикові контейнери. Представники Австралійського управління безпеки на морі першими отримали повідомлення від австралійців про маски, «які викинуло хвилями на пляжі Маджента і Ентранса», розташовані на північ від Сіднея.
Інцидент з кораблем стався у вихідні, коли англійське судно APL втратило вантаж під час сильного шторму на шляху з Китаю у Мельбурн. Після цього капітан корабля прийняв рішення розвернути судно і попрямувати в Брісбен. У викинутих за борт контейнерах перевозився широкий асортимент товарів, включаючи побутову техніку, будівельні матеріали і різні предмети медичного призначення, зазначає The Guardian.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»