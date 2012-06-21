Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Митців із України, а також Угорщини, Словаччини та Польщі на цілих 8 днів зібрав в урочищі Виннички, що біля Виноградова на Закарпатті, Міжнародний мистецький пленер «Чорна Гора». Його учасники, серед яких академік Академії мистецтв України Володимир Микита, кілька лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, художники зі званнями народних і заслужених України, мистецтвознавці представляють різні мистецькі школи нашої країни та закордоння.
У день відкриття пленеру, 9 серпня його учасників привітали голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко, представники місцевої влади, бізнесу, партнери проекту.
Понад двадцять митців знайдуть для себе цікаві теми для творів: «Чорна гора» відбуватиметься біля підніжжя однойменної гори, увінчаної живописними скелями, на березі могутньої Тиси. Художники виїздитимуть і в інші місцевості Виноградівщини. Зокрема, відвідають буйволячу ферму, скуштують вина одного з кращих виноробів Степана Шімона, побувають у санаторіях на території району.
Змальовуватимуть природні ландшафти і творитимуть міські пейзажі. За тим, як творитимуть кращі представники художніх шкіл, спостерігатимуть журналісти, щоб у своїх публікаціях і сюжетах якнайповніше відобразити їхню творчість. До слова, серед учасників пленеру, як і торік, буде відомий в Україні письменник, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Мирослав Дочинець. Стверджує, що серед майстрів пензля він почуває себе дуже комфортно, отримує наснагу для літературної творчості.
Виставкою в картинній галереї «Імпакто» в Виноградові митці прозвітують про свою роботу напередодні завершення пленеру. Участь у ньому кількох десятків провідних художників із чотирьох країн створить кращі умови для комунікування та взаємодії діячів культури, збагатить досвідом міждисциплінарних проектів у культурі, стверджують його організатори. Він також сприятиме налагодженню контактів між мистецькими колами цих країн.